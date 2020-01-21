Зеленского "поймали" за интересной покупкой в магазине: фото

20 января президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупками в одном из магазинов сети Planet Toys в столице. Судя по всему, здесь глава государства выбирал подарок своему сыну, которому 21 января исполнилось семь лет.

Фотографию с главой государства выложила сотрудница магазина Дарья Лындина. Она же отметила, что президента в торговом центре сопровождал охранник.

На снимке видно, что в руках Зеленский держит пакет, в котором находился конструктор из серии Lego Mindstorms. На официальном сайте магазина указано, что такой конструктор стоит почти 9 тысяч гривен.

Напомним, что 21 января в швейцарском Давосе начал свою работу Всемирный экономический форум, на котором будет присутствовать, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский.