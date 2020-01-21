В Давосе стартует Всемирный экономический форум: кто приедет и о чем будут говорить

Во вторник, 21 января, в швейцарском Давосе начнет свою работу Всемирный экономический форум, на котором будет присутствовать, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский.

Особое внимание на форуме будет уделяться теме экологии. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

В целом, главная тема нынешнего форума — формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких основных направлений: "как сберечь планету", "общество и будущее труда", "технологии добра", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".

На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др. Среди них, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, в партии "Слуга народа" сообщили, что места в гостиницах Давоса забронированы для 17 парламентариев "СН": главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько и другим.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос.