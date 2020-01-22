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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Какая у Зеленского была зарплата в 2019 году: опубликован документ

среда, 22 января 2020, 21:24
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Президент Украины Владимир Зеленский получает за месяц 28 тысяч гривен, надбавок и премий ему не установили.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинские новости".

Всего в период с 20 мая по 31 декабря на посту главы государства Зеленский получил 208,7 тысяч гривен. Из своих доходов заплатил налоги на сумму 40,7 тысяч гривен.

Руководитель ОПУ Андрей Богдан за 2019 год получил 218,7 тысяч гривен. В декабре, кроме должностного оклада в размере 13,7 тысяч гривен, получил надбавку за выслугу лет в размере 3,7 тысяч гривен, надбавку за работу в условиях режимных ограничений - 2,7 тысяч гривен и надбавку за интенсивность труда - 13,7 тысяч гривен.

Как информировал "Апостроф" ранее, глава Офиса президента Андрей Богдан первый три месяца работал бесплатно , а в ноябре за зарплатой не пришел.

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