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Сколько Богдан заработал в 2019 году: названы цифры по месяцам

среда, 22 января 2020, 18:59
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В отличии от руководителей министерств, зарплаты которых стали причиной политического скандала, глава Офиса президента Андрей Богдан первый три месяца работал бесплатно, а в ноябре за зарплатой не пришел.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Общая сумма начисленной заработной платы руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И. в 2019 году составляет 218 747 гривен, из которых выплачены налоги и сборы в сумме 42 656 гривен", - говорится в ответе.

Андрей Богдан официально возглавил администрацию президента Зеленского на следующий день после его инаугурации. Однако, зарплату Богдан начал получать только в августе, то есть три месяца глава Офиса президента работал бесплатно.

В августе Андрею Богдану было начислено 39 874 гривны зарплаты, в сентябре он заработал 43 184 гривны, в октябре - 39 258 гривен, в ноябре - 46 022 гривны и в декабре - 50 409 гривен.

В ГУС уточнили, что зарплата за ноябрь была депонирована – начислена, но не выплачена. Так называемая "тринадцатая зарплата" по итогам года Богдану не начислялась.

"Выплата годовой премии (вознаграждения по результатам работы) руководителю Офиса Президента Украины в 2019 году не предусмотрена", - говорится в ответе.

Как сообщал "Апостроф", в Раду подан на рассмотрение законопроект о снижении зарплат народным депутатам до 9446 гривен.

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