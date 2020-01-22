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Нардеп Кива устроил драку с ветераном АТО в Киеве: момент попал на видео

среда, 22 января 2020, 14:34
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Народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива спровоцировал конфликт с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, боднув его головой.

Видео из камеры наблюдения, которая зафиксировала этот случай, опубликовано в сети, сообщает Telegram-канал "Новина".

Инцидент произошел в среду, 22 января, около 12.00 в киевском ресторане "Mоссо", где нардеп Кива якобы встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, с авторитетом Бельмондо.


По неизвестным причинам депутат подошел к одному из посетителей заведения, которым оказался ветеран АТО Михаил Майнман, и спровоцировал его на конфликт, попытавшись ударить головой. В ответ Илья Кива получил ощутимый удар по лицу, который заставил его попятится.

Развитию конфликта помешала охрана народного депутата — двое молодых людей начали удерживать его оппонента, тем временем нардеп вернулся за стол и продолжил встречу.

Как сообщал "Апостроф", нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива попросил своих фанаток не рассылать ему пикантные фото во время пленарных заседаний ВР.

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