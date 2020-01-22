Украина может получить серьезную финансовую помощь от ЕС: названы размер и сроки

Украина может получить второй и последний транш помощи от Евросоюза в феврале 2020 года. Его размер составит 500 миллионов евро.

Об этом 22 января в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

"Вполне возможно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины в размере 500 млн евро может быть выпущен в феврале. Первый транш был выпущен в ноябре 2018 года", – написал он.

Как известно, данную помощь Украине ЕС предоставляет в виде кредита и его нужно будет вернуть. Первый транш Киев получил с процентной ставкой в 1,25% и он должен быть погашен к апрелю 2033 года. Средства ЕС выделял на проведение реформ.

Напомним, Конгресс США поддержал выделение Украине в 2020 году финансовой помощи на сумму в 698 млн долларов.