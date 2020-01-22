В Украину приедет с важным визитом госсекретарь США: названа точная дата

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Киев 30 января. Он прибудет в Украину с рабочим визитом.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода", в столице Украины топ-чиновник США пробудет два дня - 30 января и 1 февраля.

Дальше по плану у Помпео посетить Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

В данный момент нет информации о том, какие именно встречи запланированы у государственного секретаря США в Украине. Очевидно, что у него должны состояться переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что Помпео собирался в Украину 3 и 4 января, но отложил свою поездку в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Напомним, что Зеленский позвонил госсекретарю США Майку Помпео и обсудил последнюю информацию о катастрофе самолета МАУ в Иране 8 января.