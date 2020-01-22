RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

14:47
Ким Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей
14:32
Пугачева и Галкин показали маленькую дочь-артистку - девочка очаровала сеть хитом Джо Дассена
14:07
Впервые в истории президентом Греции стала женщина: что о ней известно
14:00
Комедии не должны унижать украинцев: Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
13:45
Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном мультфильме о королевской семье
13:26
Нацотбор на Евровидение-2020: стал известен порядок выступлений участников в полуфиналах
12:52
Невеста Никиты Добрынина поделилась подробностями предстоящей свадьбы: торжество планируют не в Украине
12:36
Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером
11:37
Рождение Венеры: MONATIK сделал необычное фото жены на пляже
11:20
Коронавирус из Китая может "ударить" по ЕС: тревожный прогноз и данные о разработке вакцины
10:48
Может мутировать: смертельный коронавирус из Китая добрался в страну-соседку Украины
10:15
Не остановится: в Беларуси указали на опасный план Путина по удержанию власти
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину приедет с важным визитом госсекретарь США: названа точная дата

среда, 22 января 2020, 14:59
переглянути новину українською

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Киев 30 января. Он прибудет в Украину с рабочим визитом.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода", в столице Украины топ-чиновник США пробудет два дня - 30 января и 1 февраля.

Дальше по плану у Помпео посетить Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

В данный момент нет информации о том, какие именно встречи запланированы у государственного секретаря США в Украине. Очевидно, что у него должны состояться переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что Помпео собирался в Украину 3 и 4 января, но отложил свою поездку в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Напомним, что Зеленский позвонил госсекретарю США Майку Помпео и обсудил последнюю информацию о катастрофе самолета МАУ в Иране 8 января.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: