У Зеленского раскрыли детали его разговора с Помпео про катастрофу в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил госсекретарю США Майку Помпео и обсудил последнюю информацию о катастрофе самолета МАУ в Иране 8 января.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Зеленский.

Президент также уточнил, что с госсекретарем США обсудил развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации и дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне.

Как информировал "Апостроф" ранее, американский авиаконцерн Boeing знал о проблемах с самолетами модели 737 Max , но пытался их скрыть от федеральных регуляторов.