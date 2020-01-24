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Порошенко наконец-то приехал на допрос в ГБР: опубликованы видео

пятница, 24 января 2020, 12:18
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В пятницу, 25 января, экс-президент Украины Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

Пишут, что бывший гарант говорил об адвокате Януковича. Также кричал охране: "вы не полицейские и не украинцы!".

"Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала". Потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственной позиции", - заявил Порошенко про ГБР.

Отметим, что Петр Порошенко 30 раз игнорировал допросы Госбюро.

Как сообщал "Апостроф", бывший президент Украины Петр Порошенко считает проект сообщения о подозрении, подготовленный ему в Государственном бюро расследований, провокацией экс-команды Януковича.

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