Украинцев заставят откладывать на пенсию: сколько придется отдавать с зарплаты

В Верховной Раде рассмотрят законопроект, который может обязать украинцев откладывать себе на старость. Если его примут депутаты, то граждане Украины должны будут отчислять дополнительные взносы с зарплаты на "вторую пенсию".

Интересно, что размер таких вкладов каждый будет решать сам, но все трудоустроенные украинцы будут обязаны накапливать деньги на старость.

Управлять вашими сбережениями будет негосударственный фонд или какая-либо компания по управлению активами. У украинцев будет возможность менять распорядителя, но не чаще двух раз в год.

Минимальная сумма таких списаний составляет один процент от заработной платы. А работодателям придется платить минимум два процента.

Участвовать в накопительном пенсионном обеспечении смогут все украинцы, а в случае преждевременной смерти все сбережения человека будут отходить наследникам.

Ожидается, что законопроект депутаты примут до конца 2020 года, а с 2021 года он может вступить в силу.

Напомним, что документы на назначение пенсии можно подавать онлайн, без бумажной волокиты и стояния в очередях.