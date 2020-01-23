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Украинцы смогут оформлять документы на выход на пенсию онлайн: как это сделать

четверг, 23 января 2020, 11:07
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Фото: Деловой Славянск

Документы на назначение пенсии можно подавать онлайн, без бумажной волокиты и стояния в очередях.

Информация об услуге появилась на Facebook-странице "Действие".

Услуга Е-Пенсия заработала на Портале пенсионного фонда летом 2019 года, а в июне 2020 года ее ожидают в приложении "Действие".

Теперь для назначения пенсионных выплат необходимо в электронном кабинете загрузить сканы необходимых документов и заверить их электронной подписью. На указанный при регистрации номер телефона придет смс-сообщение о назначении пенсии. Потом надо обратиться в сервисный центр с оригиналами документов, чтобы получить пенсионное удостоверение.

В ближайшем будущем услугу планируют сделать более удобной. В частности, сократить количество документов и обеспечить взаимодействие госреестров так, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидности и других важных данных подтягивались автоматически.

Как сообщал "Апостроф" ранее, размер пенсии в Украине зависит от наличия страхового стажа и заработной платы, а сам заработок и пенсия назначаются по определенным формулам.

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