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Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину

суббота, 25 января 2020, 13:24
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Госсекретарь США Майкл Помпео после интервью возмутился вопросами журналистки об Украине и потребовал показать эту страну на контурной карте.

Об этом сообщила Мэри Луиза Келли, ведущая радио NPR, на котором происходил разговор с главой администрации Трампа.

По словам журналистки, сразу после записи интервью Майк Помпео встретился с ней и устроил истерику из-за заданных вопросов об Украине. Госсекретарь США спрашивал, действительно ли она считает, что американцев волнует судьба Украины, и попросил ее показать эту страну на контурной карте, которую принесли его помощники.

"Я указала на Украину. Он отложил карту", - отметила журналиста.

Стенограмма интервью Майка Помпео опубликована на радио NPR и на сайте Государственного департамента США. Отвечая на вопросы ведущей, глава Госдепа подчеркнул, что гордится тем, что администрация Трампа сделала для Украины

"Нынешняя администрация обеспечила украинцам возможность защищаться. Президент Обама отправлял сухпайки. Мы предоставили ракеты Javelin. Предыдущая администрация ничего не сделала, чтобы уничтожить коррупцию в Украине. Мы над этим работаем. Мы продолжим это делать", - сказал Помпео.

Раздражение Майкла Помпео вызвали вопросы журналистки, касающиеся увольнения по требованию Трампа бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Он уверял, что защищал всех представителей Государственного департамента, но когда журналистка начала углубляться в вопросы относительно Йованович, госсекретарь США завершил интервью.

Как ранее сообщал "Апостроф", 30 января в Украину с официальным визитом прибудет государственный секретарь США Майк Помпео. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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