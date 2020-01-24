Госсекретарь США прилетит в Украину: раскрыта дата и распорядок визита

30 января в Украину с официальным визитом прибудет государственный секретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба его ведомства.

В планах Помпео – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме этого, Помпео в Киеве планирует принять участие в возложении цветов в Михайловском соборе в память о погибших на Донбассе воинах. В то же время он собирается встретиться с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов.

Помпео наведается в Украину во время путешествия по нескольким странам, которое начнется 29 января и продлится до 4 февраля. Госсекретарь посетит также Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский не так давно звонил госсекретарю США Майку Помпео и обсуждал с ним информацию о сбитом самолете МАУ в Иране.