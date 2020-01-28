RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 января

07:58
В Киеве обнаружили труп без лица: детали жуткой истории
07:40
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона: сколько он будет стоить
07:17
В Одессе женщина подожгла себя посреди улицы: жуткий момент попал на видео
07:12
Появилась меткая фотожаба на туристов в охваченном коронавирусом Китае
07:00
Готовим дома шоколадный торт Захер: простой рецепт и советы приготовления
06:30
Гороскоп на 28 января: Козерогам будет сложно сосредоточиться, а Водолеи будут эгоистами
06:20
Часть Украины накроют дожди и снег: детальный прогноз погоды на 28 января
05:10
Может "съесть" инфляция: озвучен тревожный прогноз по накопительным пенсиям в Украине
04:15
Ученые обнаружили новую угрозу для климата на Земле
03:10
Четвертая "ветвь" человечества: ученые сделали невероятное открытие в Африке
02:05
В Украине посреди января цветут подснежники: яркие фото
01:15
Астронавты NASA показали, как готовятся к первому полету на Crew Dragon, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия меняет общую картину: озвучен тревожный прогноз по "перемирию" на Донбассе

вторник, 28 января 2020, 07:28
переглянути новину українською

Россия идет на мелкие уступки Украине, чтобы изменить общую картину ситуации на Донбассе и добиться выборов на оккупированных территориях под поводом, что там уже "перемирие", после чего Киев рискует остаться один на один с врагом.

Об этом в интервью "Апострофу" заявила юридический представитель Совета по этике исследований Университета Макмастера, аналитик правительства провинции Онтарио (Канада) Ариана Гиць.

"Украинцам стоит беспокоиться о том, что до конца октября 2020 года Минские соглашения могут быть реализованы, в значительной степени на условиях России. Можно ожидать, что после выборов на оккупированном Россией Донбассе Украину оставят разбираться с угрозами со стороны Кремля практически в одиночку, поскольку все существенные санкции ЕС привязаны к имплементации Минских соглашений", - отметила она.

По словам Гиць, "нормандский формат" принесет больше результатов, только если Украина согласится на еще большее количество уступок. Фактически, именно благодаря готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на уступки России, "нормандский формат" был восстановлен.

"Надо помнить, что Украина не способна самостоятельно закончить войну, которую против нее ведет Россия. У некоторых, похоже, существуют серьезные проблемы с пониманием этой простой концепции. Поэтому следует ожидать, что после имплементации "Минска" Россия продолжит свои попытки подорвать суверенитет Украины", - подчеркнула она.

Больше читайте в материале "Апострофа": Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик

Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: