Россия меняет общую картину: озвучен тревожный прогноз по "перемирию" на Донбассе

Россия идет на мелкие уступки Украине, чтобы изменить общую картину ситуации на Донбассе и добиться выборов на оккупированных территориях под поводом, что там уже "перемирие", после чего Киев рискует остаться один на один с врагом.

Об этом в интервью "Апострофу" заявила юридический представитель Совета по этике исследований Университета Макмастера, аналитик правительства провинции Онтарио (Канада) Ариана Гиць.

"Украинцам стоит беспокоиться о том, что до конца октября 2020 года Минские соглашения могут быть реализованы, в значительной степени на условиях России. Можно ожидать, что после выборов на оккупированном Россией Донбассе Украину оставят разбираться с угрозами со стороны Кремля практически в одиночку, поскольку все существенные санкции ЕС привязаны к имплементации Минских соглашений", - отметила она.

По словам Гиць, "нормандский формат" принесет больше результатов, только если Украина согласится на еще большее количество уступок. Фактически, именно благодаря готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на уступки России, "нормандский формат" был восстановлен.

"Надо помнить, что Украина не способна самостоятельно закончить войну, которую против нее ведет Россия. У некоторых, похоже, существуют серьезные проблемы с пониманием этой простой концепции. Поэтому следует ожидать, что после имплементации "Минска" Россия продолжит свои попытки подорвать суверенитет Украины", - подчеркнула она.

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