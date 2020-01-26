Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик

Европейские санкции, наложенные на Россию за вторжение в Украину, слишком слабы, а США делают недостаточно для того, чтобы вынудить Путина убраться из Украины. В свою очередь, президент Владимир Зеленский часто идет на опасные уступки российской стороне, лишь укрепляющие юридическую позицию агрессора. Об этом во второй части своего интервью "Апострофу" рассказала АРИАНА ГИЦЬ, независимый политический аналитик, юридический представитель Совета по этике исследований Университета Макмастера, аналитик правительства провинции Онтарио (Канада), в прошлом - автор и руководитель правовых исследований Carswell Legal Solutions/Thomson.

Читайте первую часть интервью с Арианой Гиць: Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

- Прошлый год ознаменовался многими политическими сдвигами, в частности, прошли выборы и сменились лидеры главных институтов Европейского союза. Найдет ли Украина в 2020 году большую поддержку среди своих западных партнеров?

- Многие надеялись, что смена лидеров в ЕС - в частности, назначение Жозепа Борелля вместо Федерики Могерини на должность Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - приведет к устойчивому сопротивлению российской агрессии против ЕС и его стран-членов, а также к более решительным действиям, направленным на изгнание России из Украины.

Боюсь, что этот оптимизм преувеличен.

Во-первых, совершенно ясно, что ЕС не намерен принимать непосредственное участие в пресечении войны, которую Россия развязала против Украины. Она длится почти 6 лет, а Евросоюз для ее обозначения в своих официальных документах продолжает использовать эвфемизмы типа "все более агрессивная российская внешняя политика" или "конфликт в Украине".

Политические заявления, которые недавно сделала Еврокомиссия, показали, что ЕС будет полагаться в первую очередь на ОБСЕ и немецко-французское посредничество для решения вопроса российской агрессии против Украины.

К сожалению, ЕС, похоже, не намерен относиться к российской агрессии как к основной угрозе безопасности в регионе. Власть Европейского Союза не собирается использовать для Украины те механизмы, которые она сейчас использует в конфликтных регионах Африки и Ближнего Востока.

Тем не менее, Украина может рассчитывать на финансовую поддержку реформ, которые происходят при содействии программы Восточного партнерства, и в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Впрочем стоит скорее скептически относиться к этим реформам, учитывая сколь многого они могут достичь в вопросе противостояния российской агрессии.

Во-вторых, Украина, как и все страны, включенные в политику Восточного соседства, не находится высоко в перечне политических приоритетов Евросоюза. Новая Еврокомиссия фокусируется на Африке, где ЕС пытается противодействовать повышению активности Китая, и на Западных Балканах, потому что это прямо касается политики расширения ЕС. Мы можем ожидать, что низкая приоритетность проблематики Восточной Европы для ЕС создаст новое окно возможностей для России.

В-третьих, я скептически отношусь к возможности усиления контрмер в отношении России, хотя Еврокомиссия и объявила, что она будет защищать ЕС от "внешнего вмешательства" и поклялась "улучшить и осовременить основанный на праве глобальный порядок". К сожалению, мы очень четко видим тренд к "нормализации отношений" с Россией, который продвигают различные страны Европы, в частности, Франция.

- Какие перспективы вы видите в нормандском формате для прекращения войны с Россией? Приблизится ли Украина к ее завершению?

- Лидеры ЕС продолжают видеть немецко-французское посредничество одним из главных путей борьбы с российской агрессией. Однако, очевидным и неоспоримым фактом является то, что Россия ведет войну против Украины почти полные 6 лет. И это все, что нужно знать об эффективности формата переговоров с Кремлем.

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Нужно признать, что Запад не принял достаточных мер, чтобы не оставить Путину никакого другого выбора, кроме как уйти из Украины. Россия не получила убедительных стимулов делать уступки хотя бы в чем-то. Санкционный режим очень слаб. Он абсолютно не соответствует тяжести нарушений норм международного права, допущенных Россией. Ни одно правительство или международная организация даже не признали официально Россию государством-агрессором, которая ведет межгосударственную войну против Украины. Как следствие, Кремль до сих пор сохраняет право вето в Совбезе ООН и ОБСЕ, что лишает международное сообщенство возможности принять эффективные меры для изгнания Путина из Украины (сейчас Россия имеет второе по численности представительство в наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе! Агрессор следит за собой!). Украинцы должны кричать на каждом углу о гигантском провале Запада в вопросе признания правды о войне с Россией. Однако, украинцы боятся навредить шаткому проукраинскому альянсу на Западе, поэтому правда была принесена в жертву шатким западным полумерам.

- А вот европейские эксперты отмечают, что именно при содействии Ангелы Меркель санкции до сих пор держатся. А заявления Эммануэля Макрона о НАТО, якобы являются только заигрыванием с французскими правыми.

- Роль Германии и Франции в качестве посредников вызывает все больше вопросов. Обе страны были главными двигателями идеи возвращения России в ПАСЕ. Германия строит газопровод "Северный поток-2", который прямо подрывает роль Украины как страны-транзитера и подставляет ее под все возможные угрозы безопасности со стороны России. Франция открыто стремится к политике "нормализации" отношений с Кремлем. Макрон обещает вложить миллиардные инвестиции в управляемую мафией Россию, а не в реформированную Украину. Вот вам и четкий сигнал для украинских проевропейских реформаторов. Берлин и Париж предпочитают realpolitik, а не принципы. В результате, мы видим возобновление попыток изобразить войну с Россией как внутреннюю проблему Украины.

- То есть у Нормандского формата вообще нет эффективного будущего?

- Становится ясно, что, скорее всего, Нормандский формат принесет больше результатов, только если Украина согласится на еще большее количество уступок. Фактически, именно благодаря готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на уступки России, Нормандский формат был восстановлен. Вскоре мы убедимся, как далеко позволит зайти по этой дороге Владимиру Зеленскому украинское общество. Шаг за шагом Россия выжимает мелкие уступки из Украины, таким образом существенно изменяя общую картину. Украинцам стоит беспокоиться о том, что до конца октября 2020 года Минские соглашения могут быть реализованы, в значительной степени на условиях России. Можно ожидать, что после выборов на оккупированном Россией Донбассе, Украину оставят разбираться с угрозами со стороны Кремля практически в одиночку, поскольку все существенные санкции ЕС привязаны к имплементации Минских соглашений.

Надо помнить, что Украина не способна самостоятельно закончить войну, которую против нее ведет Россия. У некоторых, похоже, существуют серьезные проблемы с пониманием этой простой концепции. Поэтому следует ожидать, что после имплементации "Минска" Россия продолжит свои попытки подорвать суверенитет Украины.

- Что вы думаете о недавнем обмене пленными между Украиной и Россией?

- Украинцы, которые воюют с Россией, готовы жертвовать своими жизнями за свободу и независимость своей страны. Уступки Зеленского по обмену пленными принесли преимущество России с политической и юридической точек зрения, и подорвали ключевые позиции Украины.

- Какого, по вашему мнению, наиболее ценного пленного отпустил на волю Киев?

- К примеру, во время первого обмена пленными летом 2019-го Зеленский освободил Владимира Цемаха - одного из основных подозреваемых в сбивании Россией пассажирского рейса МН17. Недавно Цемах подал иск против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека из-за ненадлежащего обращения с ним. Освобождение Цемаха помогло России с юридической и политической точки зрения в ее стремлении отмежеваться от сбивания МН17. Теперь международные прокуроры не могут допросить одного из ключевых подозреваемых, показания которого могли бы пролить свет на роль России в сбивании самолета.

Во время последнего обмена пленными, Зеленский освободил гражданина России, который воевал против Украины в Донбассе, Руслана Гаджиева. Его дело входит в доказательную базу, с помощью которой Украина доказывает факт российской агрессии в Международном суде ООН. Понятно, что теперь Гаджиев никогда не даст показания перед судьями в Гааге.

- Что-то подобное говорили и о возвращении пленных моряками ...

- Согласившись обменять 24 украинских моряка, похищенных и незаконно заключенных Россией, Владимир Зеленский, на самом деле, помог РФ соскочить с крючка новых международных санкций.

Международный морской трибунал признал Россию нарушителем международного права и обязал ее освободить украинских моряков без каких-либо условий. Многие правительства и международные организации осудили открытое нападение русских на украинские суда. Поэтому, когда Зеленский согласился включить украинских моряков в обмен пленными, то он позволил России сымитировать исполнение распоряжения Международного трибунала. Это также помогло Путину сохранить лицо, благодаря чему Россия не просто сохранила свою юридическую позицию по этому вопросу, но использовала моряков как ставку в торгах.

Напомню, что российский судебный процесс над украинскими моряками продолжается, он просто происходит заочно, так как для России очень важно обосновать свои действия в Керченском проливе как правомерные.

- Во время последнего обмена пленными общество разделилось. Многие, в том числе и бывшие участники АТО, благодарили Зеленского за возвращение наших героев. Другие возмущались, что обмен был неравноценным и Украина заплатила дорого. Каково ваше мнение?

- Россия получила прямую выгоду от освобождения пятерых "беркутовцев", обвиняемых по делу о расстреле протестующих на Майдане. Кремль всегда утверждал, что Майдан был "кровавым государственным переворотом, который устранил легитимное правительство", а агрессию против Украины оправдывал необходимостью "восстановления конституционного порядка".

С точки зрения Москвы, "беркутовцы" - это "герои", которые защищали "легитимное правительство" против "ультра-радикальных нацистов". Многие работники бывшего "Беркута" бежали в Россию после Майдана, чтобы избежать уголовного преследования в Украине, и их там тепло встретили.

Отпустив "беркутовцев", украинское правительство сорвало очень сложные в юридическом смысле уголовные дела, которые выстраивала прокуратура в течение шести лет.

- Вернемся к международной политике. Как вы могли бы описать отношения между США и Украиной?

- За шесть лет после начала российской агрессии украино-американские отношения прошли путь от практики постоянного перемещения "красных линий" Барака Обамы и его отказа от предоставления Украине вооружения в 2014 году, к трамповскому саботажу предоставления Конгрессом военной помощи Киеву, и, наконец, к разрешению Украине покупать американское летальное вооружение. Хотя, конечно, американские "Джавелины" были бы куда полезнее на Донбассе в 2014 году, чем сейчас. Потеряно много времени, за которое можно было бы усилить обороноспособность Украины.

Такое медленное продвижение в изменении отношения американских политиков к украинской обороноспособности раскрывает много уродливых вещей в американской политике. Самое поразительное - это попытка получать выгоду от жертвы российской агрессии, противоречащая всем принципам, с которыми США публично выступают. Когда в Вашингтоне неправомерно давили на Порошенко - это было неправильно, и так же неправильно, что такой же подход применяли в отношении Зеленского.

- Какая помощь была бы для Украины наиболее эффективной со стороны Вашингтона?

- Признать Россию страной-агрессором, которая ведет межгосударственную войну против Украины и поддерживает терроризм, - вот что могут сделать американцы, чтобы помочь Киеву, и я искренне надеюсь, что они это сделают. Также США должны, наконец, выполнить свои обязательства по Будапештскому меморандуму, внести резолюцию в ООН по поводу международных мероприятий, которые заставили бы Россию прекратить войну против Украины без каких-либо условий, и вынудили Москву вывести свои войска из всех оккупированных территорий.

- Как вы можете описать отношения Украины и Канады? Владимир Зеленский в прошлом году посещал вашу страну. Также премьер-министр Канады поддержал Киев, передав отчеты разведки о сбивании украинского самолета над Тегераном.

- Канада остается наиболее надежным партнером Украины в течение всех 6 лет российской агрессии. Канада в значительной мере способствует международным усилиям по противодействию российской агрессии. Я подозреваю, что большинство украинцев самом деле даже не знают, насколько велика эта помощь.

Наше правительство предано поддержке международного санкционного режима против России. Канада сыграла ведущую роль в организации волн международных санкций после нападения России на украинские суда в Керченском проливе. Руководители Канады предоставляют Украине необходимую помощь на международных площадках, в том числе G7. Также Канада участвует в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Канада - занимает пятое место среди крупнейших доноров Украины. Наше правительство вложило $152,3 млн в 18 проектов.

Канада - одна из немногих западных стран, которые помогают Украине в повышении обороноспособности от российской агрессии. Возможно, вы помните, как в феврале прошлого года министр обороны Канады Харджит Саджан очень четко заявил: "Канада твердо находится на стороне Украины, и мы привержены защите нашего близкого друга и союзника от российской агрессии". Канадское Министерство национальной обороны помогает Вооруженным Силам Украины в рамках программы тактических тренировок UNIFIER и стратегических консультаций по институциональным реформам для достижения совместимости с НАТО. Канада также направляет нелетальную военную технику, а в 2017 году позволила Украине приобрести определенные летальные виды вооружения, например, снайперские винтовки. Двусторонняя договоренность про оборонное сотрудничество открыла новые возможности для совместной работы в области оборонных исследований, разработок и производства

Канада оказывает финансовую помощь и поддержку для дальнейшей реформы национальной полиции Украины, судебной реформы, совершенствование механизмов борьбы с коррупцией и защиты свидетелей.

Канада также оказывает значительную гуманитарную помощь украинскому народу. Важно подчеркнуть помощь украинской диаспоры, которая активно и щедро помогает Украине по различным вопросам с начала российской войны. Я уверена, что вы слышали о миссии канадских волонтеров-медиков, которые приезжают в Украину, чтобы оперировать украинских военных, раненых в боях, и обучать украинских врачей.

Более того, соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной, вступившее в силу в 2017 году, открыло новые возможности для украинского бизнеса.

- Я знаю, что в канадском правительстве произошли некоторые изменения. Не повлияет ли это на отношение к Украине?

- Христя Фриланд, бывший министр иностранных дел Канады, ввела и продвигала многие из этих инициатив. После федеральных выборов эту должность занял Франсуа-Филипп Шампань и сейчас наблюдается некоторое беспокойство, будет ли он предоставлять он такой же уровень поддержки Украине. Сейчас, впрочем, нет никаких признаков больших перемен. Премьер-министр Джастин Трюдо в мандате на внешнюю политику предписывает Министерству иностранных дел продолжать сотрудничество с Украиной в рамках существующих программ военного сотрудничества. Важно, что правительство Либеральной партии также пообещало усилить международные институты, такие как Международный уголовный суд, и поддерживать международное право. Такая политика косвенно сыграет на стороне Украины в правовой и дипломатической битве против России.

Однако я призываю украинское правительство не принимать поддержку Канады как должное. Канада помогает Украине, поскольку мы стремимся поддерживать демократию, права и свободы человека и международное право во всем мире.

- Какими вы видите отношения нового украинского президента и канадских руководителей государства?

- Сейчас немного рано говорить, какие отношения может иметь Канада с Владимиром Зеленским. Ему нужно реальными поступками продемонстрировать, что тот образ реформатора, который ему рисовали лоббисты, соответствует действительности.

Впрочем, как мы видим, Зеленский еще не лишился влияния олигархов, кроме того, он делает опасные уступки Москве.

Я не думаю, что наше правительство или канадские украинские организации будут слишком долго игнорировать эту ситуацию. Обратите внимание, что Канада выступила очень решительно против предложенной Зеленским реформы Верховного суда Украины, которая подрывает верховенство права в Украине. Также совсем недавно Канада, вместе с Германией и Швецией, остро раскритиковала законопроект Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации власти, поскольку предлагаемые изменения ударяли по демократии в Украине.

Поэтому, на самом деле, на отношения Канада-Украина влиять то, как украинское правительство будет демонстрировать свою приверженность демократическим ценностям на практике, а не пустой риторикой.