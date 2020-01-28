Российский депутат уснул на сессии ПАСЕ: опубликовано забавное видео

Один из представителей российской делегации, депутат Леонид Слуцкий на Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в зимней сессии которой принимает участие и украинская делегация после протеста из-за возвращения в ПАСЕ делегации России, заснул на заседании.

Соответствующее видео опубликовало издание "Европейская правда" на своей Facebook-странице.

Сообщается, что инцидент произошел на заседании политического комитета в ПАСЕ.

"Вероятно, очень хотел работать, готовился по ночам", - говорится в подписи к кадрам.

На ролике действительно четко видно, как депутат сидит с закрытыми глазами и в довольно расслабленном состоянии.

"Всю ночь с переводчицами в сауне доклад готовил", "А там только спать! От той организации толку ноль", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее члена украинской делегации, представителя "Слуги народа" Александра Мережко избрано вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.