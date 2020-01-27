Украинская делегация прибыла на сессию ПАСЕ: первые подробности и фото

В понедельник, 27 января, в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие и украинская делегация после протеста на возвращение в ПАСЕ делегации России.

Об этом сообщается в Telegram-канале "PavlovskyNews", где публикуются фото представителей украинской делегации, которые уже прибыли в Страсбург.

Отметим, заседание продлится с 27 по 31 января. В мероприятии впервые примет участие новая постоянная делегация Украины при ПАСЕ.

Согласно повестке дня сессии, в понедельник парламентарии изберут нового президента ПАСЕ. Скорее всего, им станет бельгийский сенатор, представитель политической группы Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Рик Дамс.

Кроме того, в кулуарах ПАСЕ запланировано проведение ряда событий. На них, в частности, будет рассматриваться ситуация в оккупированном Россией Крыму, выполнение российской стороной решений Европейского суда по правам человека (что РФ не соблюдает), а также удерживание Москвой политических заключенных.

Напомним, делегация Украины пропустила предварительную осеннюю сессию ПАСЕ после парламентских выборов в июле 2019 года, протестуя против возвращения России в Ассамблею.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы фамилии тех, кто будет представлять Украину в ПАСЕ.