Украинский нардеп жестко поставил на место российских пропагандистов в ПАСЕ, видео

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ввязался в спор с российскими журналистами в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Соответствующее видео опубликовал сам нардеп в YouTube.

По словам Гончаренко, представители российского "Первого канала" ходили за ним и "постоянно упоминали какой-то доклад ЦРУ".

Как можно увидеть на видео, журналисты задавали нардепу вопросы о "притеснении русскоязычных в Украине".

"Эти ребята вели себя настолько непрофессионально, что пришлось даже вызвать службу охраны. Мой ответ всем российским "недожурналистам" один: нацистский режим – это то, что сегодня делает Путин в России", – отметил в подписи к видео нардеп.

Как ранее сообщал "Апостроф", нардеп Алексей Гончаренко показал на видео особняки российских чиновников в столице Австрии, Вене.