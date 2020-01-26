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Украинский нардеп показал роскошное жилье российских топ-чиновников в Вене, видео

воскресенье, 26 января 2020, 13:28
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Российские чиновники в австрийской столице Вене построили себе особняки в виде дворцов.

Видео опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своем YouTube-канале.

Он показал на камеру шикарные комплексы, которыми владеют политики из РФ.

"Пока вы в Вологде или в Рязани сводите концы с концами ваши бравые депутаты и чиновники покупают себе элитное жилье, но не в Самаре или Калуге, а в Вене, Париже, Италии", - написал нардеп и опубликовал ролик.

Также он попросил поделится видео в социальных сетях, чтобы как можно больше людей увидели его.

"Поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало и увидело, что делает с Россией путинский режим", - отметил Гончаренко.

Как сообщал "Апостроф", журналисты нашли недостроенный особняк бывшего члена "Партии регионов" Юрия Иванющенко на Жуковом острове в Киеве

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