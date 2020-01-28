В Украине закодировали популярные каналы: что делать и сколько придется платить

28 января будут закодированы большинство популярных украинских телеканалов. Таким образом, владельцы спутниковых тарелок должны теперь платить за сигнал.

Такие изменения связаны с тем, что в Украине решили отказаться от аналогового телевидения и перейти на цифровое летом 2018 года.

В список закодированных попали 24 вещателя четырех медиагрупп:

1+1 media - телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди;

StarLightMedia - телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Вот;

Inter Media Group - телеканалы Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

Медиа группа Украина - телеканалы ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.

При этом кодирование украинских каналов не затронет UA Перший, Прямой, 5 канал, NewsOne, 112 канал, ZIK, Эспресо ТВ, Рада, Культура и другие.

Для того, чтобы вновь смотреть каналы, владельцы спутниковых антенн должны подключиться к одному из двух официальных провайдеров: речь о компаниях Viasat и Xtra TV. Первый предлагает 4 пакета стоимостью от 69 до 116 гривен в месяц., а второй - от 69 до 249 гривен.

Подключение услуг стоит тоже недешево. Только один тюнер обойдется около в 1080 гривен. Вызов мастера с тюнером стоит 1500 грн, а набор тюнер + антенна + вызов мастера, который их настроит, - около 3 тысяч гривен.

Напомним, что телеканал "112" оставили без цифровой лицензии.