Кабмин принял важное решение по судьбе главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Такое заявление 29 января сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера, увольнение было согласовано на последнем заседании правительства.

"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - отметил Гончарук.

Также известно, что Кравцов лично написал заявление об увольнении по собственному желанию. Оно предусматривает, что после увольнения он будет занимать должность заместителя министра инфраструктуры Украины, которую ранее уже занимал.

Кравцов руководил "Укрзализныцей" с 30 марта по 25 мая 2016 и с 10 августа 2017 года.

Напомним, что Кравцов, чьи доходы расследует ГБР, обнародовал впечатляющую сумму своей зарплаты.