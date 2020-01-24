Глава "Укрзализныци" обнародовал впечатляющую сумму своей зарплаты

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, чьи доходы расследует ГБР, обнародовал впечатляющую сумму своей зарплаты.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Кравцов подал свою налоговую декларацию за 2018 год. В ней указано, что зарплата Кравцова составила - 9 миллионов 749 тысяч 90 гривен.

В среднем он получал в месяц около 812,4 тысяч гривен.

Также Кравцов задекларировал подарок от жены на сумму 118 125 грн. а также 20 тыс долларов и 240 тысяч гривен на счетах в банке.

Как информировал "Апостроф" ранее, информация о зарплатах украинских топ-чиновников, которая на днях стала достоянием общественности, вызвала масштабную волну возмущений среди простых украинцев. Мол, не могут чиновники в бедной стране получать миллионные вознаграждения.

Напомним, что в Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ-чиновников и установить новый минимальный размер оклада.