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Глава "Укрзализныци" обнародовал впечатляющую сумму своей зарплаты

пятница, 24 января 2020, 13:35
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Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, чьи доходы расследует ГБР, обнародовал впечатляющую сумму своей зарплаты.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Кравцов подал свою налоговую декларацию за 2018 год. В ней указано, что зарплата Кравцова составила - 9 миллионов 749 тысяч 90 гривен.

В среднем он получал в месяц около 812,4 тысяч гривен.

Также Кравцов задекларировал подарок от жены на сумму 118 125 грн. а также 20 тыс долларов и 240 тысяч гривен на счетах в банке.

Как информировал "Апостроф" ранее, информация о зарплатах украинских топ-чиновников, которая на днях стала достоянием общественности, вызвала масштабную волну возмущений среди простых украинцев. Мол, не могут чиновники в бедной стране получать миллионные вознаграждения.

Напомним, что в Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ-чиновников и установить новый минимальный размер оклада.

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