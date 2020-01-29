С топ-чиновников времен Януковича могут снять санкции: появились тревожные данные

Сразу трое топ-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича могут быть исключены из санкционного списка Европейского союза.

Как сообщил 29 января в Twitter журналист Рикард Йозвяк, санкции могут снять с бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов Александра Клименко и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. Также из списка могут исключить сына последнего - Артема Пшонку.

"Возможно также, что бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонку и его сына Артема могут исключить из того самого списка", - написал Джозвяк.

Никаких других подробностей журналист на данный момент не сообщает.

Ранее также Йозвяк сообщал, что санкции могут снять с бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и сына Януковича - Александра Януковича.

Напомним, что Алексея Азарова - сына Николая Азарова - будут судить в Италии за вымогательство и отмывание взятки в 18 млн долларов.