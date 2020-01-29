Украинских депутатов жестко наказали за прогулы заседаний Рады

В ноябре 2019 года народным депутатам не заплатили почти три миллиона гривен из-за прогулов заседаний комитетов и неучастия в голосованиях на заседаниях Верховной Рады.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ЧЕСНО".

В соответствии с распоряжением главы Верховной Рады, за тот месяц 78 нардепам прекратили выплату компенсаций затрат, связанных с исполнением депутатских обязанностей.

Оштрафованные таким образом прогульщики были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных депутатов. В том числе, среди них – пятый президент Украины Петр Порошенко, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и другие известные политики.

Наибольшее количество пропущенных голосований на пленарных заседаниях в ноябре - у депутатов от правящей фракции "Слуга народа" Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА).

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Верховной Раде могут рассмотреть изменения в Конституцию Украины, которые касаются уменьшения количества народных депутатов.