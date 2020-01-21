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Есть решение: у Зеленского сделали важное заявление о сокращении числа нардепов в Раде

вторник, 21 января 2020, 11:34
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На следующей сессии Верховной Рады могут рассмотреть изменения в Конституцию Украины, которые касаются уменьшения количества народных депутатов.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, депутаты могут рассмотреть законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников с 450 до 300.

"Думаю, что да. Есть решение Конституционного Суда", – сказал Разумков.

В то же время, спикер выразил сожаление, что Конституционный Суд не поддержал законопроект о лишении депутатов мандатов за "кнопкодавство" и прогулы.

"Лично мне жаль, что так. Я считаю все же: если народный депутат "кнопкодавил" или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим", – отметил Разумков.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа дата, когда Верховная Рада соберется для рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли.

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