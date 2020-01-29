В ПАСЕ готовят скандальное решение по России: стали известны подробности

Российская делегация может работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) без каких-либо ограничений. 28 января в организации согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации.

Ожидается, что 29 января документ вынесут на голосование.

Проект решения подготовил один ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландский депутат Тини Кокс. В документе он предлагает избежать введения санкций против России. Он заверяет, что РФ смогла показать прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

В частности, лоббист РФ привел такие примеры, как обмен заключенными и возобновление платежей России в бюджет Совета Европы.

"Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы... Пока не уплачены проценты (за время задержки платежей), которые являются предметом спора в комитете министров Совета Европы", - говорится в проекте решения ПАСЕ.

При этом в документе не говорится о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ.

Напомним, что вице-спикером ПАСЕ был избран российский пропагандист, заместитель председателя Госдумы России, представитель "Единой России" Петр Толстой, на что бурно отреагировали в сети.