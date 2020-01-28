Мракобесие и цинизм: сети разгневало избрание пропагандиста Кремля в руководство ПАСЕ

Во вторник, 28 января, вице-спикером ПАСЕ был избран российский пропагандист, заместитель председателя Госдумы России, представитель "Единой России" Петр Толстой, на что бурно отреагировали в сети.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Для избрания Толстого потребовались два тура голосования. За его кандидатуру голосовали 132 делегата ПАСЕ, против были 117. Хотя Толстой не получил большинства от общего числа делегатов ПАСЕ, итоги голосования оказались достаточными для его избрания.

Толстой стал 19-м вице-спикером ассамблеи. Остальных 18 вице-спикеров утвердили без голосования, но по кандидатуре российского депутата мнения в ПАСЕ разделились. Депутат Верховной Рады Украины Мария Мезенцева заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям" и выступила против его кандидатуры.

Как пишет издание "Европейская правда", о победе россиянина в выборах был вынужден объявить представитель Украины Александр Мережко (из партии "Слуга народа"), который также занимает должность вице-президента ПАСЕ. По стечению обстоятельств, именно он вел заседание в то время, когда подсчет голосов был завершен.

Пользователей сети разгневало такое назначение.

Как сообщал "Апостроф", один из представителей российской делегации, депутат Леонид Слуцкий на Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в зимней сессии которой принимает участие и украинская делегация после протеста из-за возвращения в ПАСЕ делегации России, заснул на заседании.