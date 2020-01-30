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Назад в 19-й век: в сети показали фото "достижения" боевиков на Донбассе

четверг, 30 января 2020, 22:45
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На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей новую жизнь получили так называемые "копанки", самодельные опасные шахты для нелегальной добычи угля.

Соответствующие фото были опубликованы на одном из пропагандистских сайтов боевиков ЛНР.

При этом, однако, как отмечают пользователи в сети, при сооружении копанок все же применяются некоторые "современные" материалы и техника, такие как пластиковые трубы и шланги.

"Технологии 19 века работают! Правда, "трубы пластиковые для подачи воздуха и шланги от компрессора для отбойника". Прогресс!", – написал в комментарии к снимкам пользователь Twitter под ником "Колумб".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали состояние дворца спорта "Дружба" в Донецке за время оккупации территории российскими боевиками.

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