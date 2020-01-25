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Дворец "русского мира": в сети показали свежие фото и видео из Донецка

суббота, 25 января 2020, 02:19
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В сети показали состояние дворца спорта "Дружба" в Донецке за время оккупации территории российскими боевиками.

Об этом сообщают на Twitter-странице hochu_domoy.ua.

Арена хоккейного клуба "Донбасс" практически разваливается на глазах. Часть здания горела и сейчас находится в аварийном состоянии.

"Еще один памятник "русскому миру" в Донецке - размародеренная "Дружба", - написали в сети.

Блогер, который публикует видео на YouTube-канале "Дневник Толстяка", отметил, что дворец был построен в 2005 году. Его реконструкция проводилась в 2009 году. Тогда обновили фасад здания, заменили холодильное оборудование, установили современное электронное табло, систему кондиционирования.

Сейчас дворец спорта не функционирует, здание закрыто. На входе висит объявление, что территория охраняется.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.

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