В Украине требуют запретить партию "Слуга народа"

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В суд поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения ею требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" и своего устава.

"Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщал "Апостроф", председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины и депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов предложил поставлять воду в аннексированный Крым за деньги.