В "Слуге народа" сделали скандальное признание по торговле с Крымом: видео

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины и депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов предложил поставлять воду в аннексированный Крым за деньги.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию. Речь идет о Крыме", - сказал Аристов.

Напомним, что украинские власти неоднократно заявляли о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова. Также недавно руководитель Федерального агентства водных ресурсов России (Россводресурсов) Дмитрий Кириллов заявил, что Крым не чувствует недостатка воды. Поэтому Россия не ведет переговоры с украинскими властями по поводу возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Как информировал "Апостроф" ранее, 12 августа 2019 года так называемый заместитель председателя "совета министров" Крыма Георгий Мурадов заявил, что оккупанты намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра.