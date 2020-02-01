RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 февраля

10:31
Сенат США провалил важное голосование по импичменту Трампа
10:26
Джамала предупредила поклонников об аферистах, продающих билеты на несуществующий концерт
08:02
Австралию охватила новая волна пожаров: фото и видео
07:45
Печем дома ароматные бельгийские вафли: пошаговый рецепт и советы
07:30
Зараженных коронавирусом может быть в разы больше: новые цифры и онлайн-карта

31 января

22:47
Позор вам: в Лондоне сожгли флаг ЕС, видео
22:30
Коронавирус "завоевывает" новые страны: свежие данные о жертвах и вакцине
19:32
Все говорят о новинках корейской косметики: 10 новинок, которые станут хитами
18:10
Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес
17:37
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей
17:22
В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти
16:39
В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Слуге народа" сделали скандальное признание по торговле с Крымом: видео

суббота, 01 февраля 2020, 09:57
переглянути новину українською

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины и депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов предложил поставлять воду в аннексированный Крым за деньги.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию. Речь идет о Крыме", - сказал Аристов.

Напомним, что украинские власти неоднократно заявляли о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова. Также недавно руководитель Федерального агентства водных ресурсов России (Россводресурсов) Дмитрий Кириллов заявил, что Крым не чувствует недостатка воды. Поэтому Россия не ведет переговоры с украинскими властями по поводу возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Как информировал "Апостроф" ранее, 12 августа 2019 года так называемый заместитель председателя "совета министров" Крыма Георгий Мурадов заявил, что оккупанты намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: