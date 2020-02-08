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В лифте с Путиным: сети повеселило видео забавного "эксперимента" в России

суббота, 08 февраля 2020, 09:45
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В сети активно обсуждают видео-пранк, на котором жители России катаются в лифте с огромным портретом президента РФ Владимира Путина.

На ролик внимание обратила украинская журналистка Янина Соколова. Она опубликовала пранк у себя на странице в социальной сети Facebook.

Интересно, что люди по-разному реагировали на "присутствие" главы государства в лифте. В основном те, кто увидел лицо президента, пугались, так как не ожидали его тут увидеть.

Также в сети появились сотни комментариев под видео. Люди пишут, что у россиян какой-то особый страх перед своим президентом. Также тут дали рекомендации о том, что надо было сделать с портретом.

Напомним, что на российской Рублевке живут украинские политики времен сбежавшего экс-президента Виктора Януковича, которые получили дорогие земли от РФ.

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