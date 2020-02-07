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Недвижимость на миллионы: как и где в России живут топ-чиновники времен Януковича

пятница, 07 февраля 2020, 09:29
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На российской Рублевке живут украинские политики времен сбежавшего экс-президента Виктора Януковича, которые получили дорогие земли от РФ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Проект".

Николай Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бежавший в Россию весной 2014 года, взял в бессрочную аренду у государства почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее. Участок находится в собственности Российской Федерации и до конца 2014 года им распоряжался "Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский" Управления делами президента. Сколько Азаров за нее платит, если платит вообще, неизвестно.

В данных Росреестра указано, что земля была выделена экс-премьеру на основании некоего официального "письма" от 16.01.2015 №РС-6с, но не указано, чьего авторства. Ранее Николай Азаров признавался, что в России ему был предоставлен статус политического беженца лично по указанию Владимира Путина.

Нельзя сказать, что бывший премьер был вынужден арендовать этот участок, потому что испытывает недостаток в жилье. Жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тыс. кв метров как раз по соседству. Аналогичные по площади участок и дом в Петрово-Дальнем стоят около 370 млн рублей (5 837 481 долларов). Но и это не вся недвижимость семьи Азаровых на Рублевке. В том же году владелицей 99 соток и дома в поселке Жуковка стала Лилия Азарова — невестка экс-премьера, супруга сына Николая Азарова Алексея. В Украине тот является фигурантом уголовного дела о получении взятки. Участок такой же площади с особняком в Жуковке сейчас продается за 1,2 млрд рублей (18 967 833 долларов).

Виталий Захарченко

Бежавший в Россию экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко также был владельцем недвижимости на Рублевке - вместе с женой Людмилой он приобрел участок в 40 соток и дом в 660 кв метров на территории коттеджного поселка "Парк Вилл" в Жуковке (в августе прошлого года пара развелась и владелицей, по документам, осталась только Людмила). Участки и дома примерно такой же площади сейчас продаются там по цене от 161 млн рублей до 365 млн рублей (от 2 544 851 долларов до 5 769 382 долларов).

Как сообщал "Апостроф", российские чиновники в австрийской столице Вене построили себе особняки в виде дворцов.

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