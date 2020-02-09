Перезагрузка Кабмина: у Зеленского всерьез задумались о новой должности

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве может появиться новый вице-премьер в рамках кадровых изменений в Кабмине, который будет координировать экономический блок.

Об этом он заявил в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV

"Абсолютно точно, мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры, с фокусом на привлечение инвестиций. На то, чтобы защитить промышленность. Потому что то состояние дел, которое есть в промышленности, требует особого внимания... Это может быть новый вице-премьер", - заявил он.

Также, по его словам, разделят Министерство ветеранов и оккупированных территорий, в дальнейшем будут работать как отдельные министерства.

"Мы предложили эту позицию (министра оккупированных территорий - "Апостроф") известному юристу Алексею Резникову, и я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - рассказал премьер.

Гончарук также отметил, что правительство думает усилить социальный блок, "потому что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это вопрос очень актуален".

Подробнее о кадровой ротации в Кабинете министров, читайте в материале "Апострофа": Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский.