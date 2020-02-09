В России автобус с десятками пассажиров попал в смертельную аварию: видео с места

В воскресенье, 9 февраля, в Кемеровской области России автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовой фурой: есть жертвы.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Mash.

Рейсовый автобус столкнулись с грузовой фурой лоб в лоб. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо человек пострадали. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщается, пассажирский автобус следовал по маршруту Анжеро-Судженск - Кемерово. Всего в салоне находились 49 человек.

По уточненным данным, погиб водитель автобуса. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 февраля в Воронежской области микроавтобус с рабочими из оккупированной территории Луганской области попал в ДТП, есть погибшие.