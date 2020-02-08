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Украинцы попали в смертельное ДТП в России: опубликованы фото

суббота, 08 февраля 2020, 23:58
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8 февраля в Воронежской области (РФ) микроавтобус с гастарбайтерами из оккупированной территории Луганской области попал в ДТП, есть погибшие.

Об этом сообщила прокуратура Воронежской области.

В ночь на 8 февраля на 694 км автодороги М-4 "Дон" микроавтобус "MERCEDES-Benz Vito", за рулем которого был 37-летний водитель, столкнулся с грузовиком "МАN" (161 регион, Ростовская обл.) под управлением 45- летнего водителя. Полицейские говорят, что водитель микроавтобуса внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: 31-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли на месте. Еще 5 пассажиров - мужчин в возрасте 27, 32, 33 и двоих 39-летних с различными травмами доставили в Павловске районную больницу.Все они ехали на заработки в Москву.

Как писал "Апостроф" ранее, 11 января в 10:40 вблизи поселка Шахово в Орловской области (РФ) на трассе М-2 "Крым" в автокатастрофе погибли трое украинцев.

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