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Паразиты в Раде: появились новые забавные фотожабы на "слуг народа"

вторник, 11 февраля 2020, 08:35
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В сети опубликовали очередные фотожабы, которые были посвящены народным депутатам от "Слуги народа". В частности, люди пошутили на тему вручения "Оскара", которое состоялось 10 февраля.

Так, блогер Александр Бабак опубликовал две работы, в которых высмеял "слуг народа",

Автор сравнил депутатов с "паразитами", так как фильм с одноименным названием собрал больше всего "Оскаров". Также не оставил блогер без внимания скандально известного депутата от "Слуги народа" Брагара, который известен своим высказыванием об оплате коммуналки при помощи продажи элитных собак.

Напомним, что в сети появилась пикантная фотожаба на скандальных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву и Наталью Королевскую.

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