Нардеп Кива стал героем новой пикантной фотожабы

В сети появилась пикантная фотожаба на скандальных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву и Наталью Королевскую.

Соответствующее фото появилось в Facebook-сообществе "Баба і кіт".

На фотожабе политики стоят возле трибуны, из взгляд направлен вниз. В диалоге речь идет о довольно пикантном вопросе.

"Боже, какой маленький", - удивляется Королевская, на что Кива ей отвечает, - "Да тут просто немного холодно".

"Даже на пианино не поиграть", "И это все? А разговоров то было", "Самовыдвиженец кивы примерз к трибуне", "Сейчас эта креветка станет омаром! Минутку", "А может это у Королевской", - пишут украинцы в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который ранее попал в скандал с перепиской с российским политиком Владимиром Жириновский, отметился "советом" украинцам по оплате коммуналки.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в громкий скандал, предложив в эфире одного из телеканалов тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку.