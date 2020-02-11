Сколько получили в январе члены украинского Кабмина: полный список зарплат

За январь работники правительства получили заработную плату по старым правилам, однако уже следующая зарплата будет начисляться по-новому.

Так, на сайте Кабмина появилась информация о том, сколько заработали чиновники в январе.

Столько заработали министры в январе:

Премьер-министр Алексей Гончарук - 33782,47 грн.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - 33841,75 грн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров - 27713,18 грн.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет - 12721,63 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков - 47290,13 грн.

Министр экономики Тимофей Милованов - 41781,92 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель - 15942,57 грн.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко - 68269,55 грн. Министр образования и науки Анна Новосад - 36048,59 грн.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая - 37724,65 грн.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак - 32731,30 грн.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская - 40048,94 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова - 45131,05 грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий - 52679,88 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский - 43853,74 грн.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк - 18644,54 грн.

Министр юстиции Украины Денис Малюська - 16068,54 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда - 18888,76 грн.

Напомним, что в сети опубликовали зарплаты российских звезд и телеведуших.