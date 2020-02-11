Сколько получили в январе члены украинского Кабмина: полный список зарплат

За январь работники правительства получили заработную плату по старым правилам, однако уже следующая зарплата будет начисляться по-новому.
Так, на сайте Кабмина появилась информация о том, сколько заработали чиновники в январе.
Столько заработали министры в январе:
Премьер-министр Алексей Гончарук - 33782,47 грн.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - 33841,75 грн.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров - 27713,18 грн.
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет - 12721,63 грн.
Министр внутренних дел Арсен Аваков - 47290,13 грн.
Министр экономики Тимофей Милованов - 41781,92 грн.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель - 15942,57 грн.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко - 68269,55 грн. Министр образования и науки Анна Новосад - 36048,59 грн.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая - 37724,65 грн.
Министр развития общин и территорий Алена Бабак - 32731,30 грн.
Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская - 40048,94 грн.
Министр финансов Оксана Маркарова - 45131,05 грн.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий - 52679,88 грн.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский - 43853,74 грн.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк - 18644,54 грн.
Министр юстиции Украины Денис Малюська - 16068,54 грн.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда - 18888,76 грн.
Напомним, что в сети опубликовали зарплаты российских звезд и телеведуших.