Пропаганда и деньги: сколько платят "звездам" и рядовым работникам на росТВ

В сети опубликовали зарплаты российских звезд и телеведуших. Выяснилось, что кроме популярных "лиц" там работает множество высокооплачиваемых администраторов, продюсеров, сценаристов, операторов, режиссеров, видеоинженеров и т. п.

Как пишут российские СМИ, им удалось получить хоть и неофициальные, но близкие к реальным данные.

"В команде ток-шоу это самая низовая позиция, куда берут без опыта. Он встречает гостей, распихивает их по студиям и гримеркам, составляет списки на "проходки", отвечает за проезд машин; следит, чтобы в редакции не кончались чай-кофе-печеньки, относит кассеты в монтажку, бумаги в бухгалтерию - словом, человек незаменимый. Все так и норовят его чем-то озадачить", - говорит источник, знакомый с ситуацией.

Так, младший редактор ток-шоу получает 50-60 тысяч рублей, а старший редактор - 80-100 тысяч рублей.

Куда больше платят шеф-редактору реалити-шоу (150-250 тысяч руб.). Ведущим дневных политических шоу платят до 2 млн в месяц, но и это не точные цифры.

"При всей их нагрузке и узнаваемости от силы 600-800 тысяч руб.. У его коллег рангом пониже и того меньше. Денег на телевидении сейчас немного", - говорят люди, знакомые с ситуацией.

А вот известный телеведущий Иван Ургант получает около 3 миллионов долларов в год, то есть 16 млн руб. в месяц.

"Наша главная звезда - это Андрей Малахов. Сейчас он ведет две программы, одна из них ежедневная, плюс он сам их продюсирует. Рискну предположить, что теперь его ежемесячный доход может составлять в районе 10-15 млн руб", - отмечают СМИ.

Напомним, что журналисты узнали сколько зарабатывают украинцы и в каких сферах самые большие зарплаты.