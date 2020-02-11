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У Путина назвали нового "куратора" Украины вместо Суркова

вторник, 11 февраля 2020, 15:19
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После отставки помощника российского президента Владислава Суркова, который курировал боевиков на Донбассе, вопросами интеграции и украинской проблематикой будет заниматься замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщил во вторник, 11 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Дмитрий Козак будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка обязанностей еще не зафиксирована, но уже известно, как уточнил Дмитрий Песков, что в компетенции Козака будут вопросы не только взаимоотношений с Украиной.

"У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно", - заметил пресс-секретарь Путина.

Раньше за украинский вопрос в Кремле отвечал Владислав Сурков, который заявил о своем уходе с государственной службы. Причина такого шага – якобы изменение политического курса России в отношении Украины.

Подробнее о том, к чему могут привести кадровые перестановки в Кремле, читайте в материале "Апострофа": Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б".

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