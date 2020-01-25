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"Серый кардинал" Путина сделал громкое заявление о своем уходе

суббота, 25 января 2020, 08:51
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Помощник российского президента Владислав Сурков, который курирует боевиков на Донбассе, заявил о своем уходе с государственной службы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

"В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал политолог.

Эту же информацию Чеснаков подтвердил в разговоре с "Интерфаксом".

Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

Напомним, в декабре 2019 года Сурков "засветился" на съезде главарей боевиков ДНР-ЛНР.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года стало известно, что помощник президента Владимира Зеленского по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российскими "кураторами" боевиков на Донбассе: Владиславом Сурковым, вице-премьером Дмитрием Козаком и Администрацией президента РФ в целом.

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