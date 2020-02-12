Нардеп от партии Порошенко получила подозрение по "делу Зеленского": видео

В среду, 12 февраля, народному депутату Украины Софии Федине в помещении Государственного бюро расследований (ГБР) было сообщено о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сказано в сообщении, следствием установлено, что народный депутат в сговоре с волонтеркой Марусей Звиробий 26 октября 2019 года в одном из кафе города Львова во время онлайн-трансляции через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube "выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью".

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины, осуществляется следователями центрального аппарата ГБР. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

После вручения подозрения София Федина вышла из здания ГБР и отметила, что ее уже вызвали на первый допрос. Народный депутат называет дело "политическими репрессиями" и требует, чтобы на него обратили внимание международные организации обратили на это внимание.





Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи сети выразили возмущения действиями ГБР относительно народного депутата, указав на его подконтрольность властям.