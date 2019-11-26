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Скоро будут судить за репост: сети разгневало заявление ГБР по нардепу, угрожавшей Зеленскому

вторник, 26 ноября 2019, 18:57
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Государственное бюро расследований со Службой безопасности Украины направили в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату, в документе идет речь об угрозе убийством президенту Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Также бюро направило в Верховную Раду проект представления о разрешении привлечь депутата к ответственности.

Предметом подозрения ГБР является запись трансляции народного депутата в Facebookи YouTube, где якобы звучали угрозы в адрес главы государства из-за его деятельности.

В то же время депутат Рады, о которой говорится в документах ГБР, София Федина, прошедшая в парламент по спискам "Европейской солидарности" высказалась относительно прошлого и незаконной деятельности коллег, по которым никаких мер не было принято.

"Давление на силовые органы - законно. Изнасилования - законно. Участие в антимайданах -похвально. Преследование и пренебрежение к военным - законно. Зачистка дел Майдана -законно. Заказывать проституток в парламенте - похвально. Зарплаты в конвертах - похвально. Кнопкодавство - похвально. Защита государства и собственное мнение - преступление", - отметила депутат.

Пользователи сети также выразили возмущения действиями ГБР, указав на его подконтрольность властям, а также на личностей, которые стоят за принятием решений по расследованиям бюро.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ГБР готовит подозрение для нардепа Фединой из-за ее заявлений про президента Владимира Зеленского, согласно предварительной информации, ей мог грозить тюремный срок до пяти лет.

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