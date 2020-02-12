Приднестровье № 2: в Украине рассказали о коварном плане боевиков на Донбассе

Новый куратор террористов на Востоке Украины от России Дмитрий Козак попытается повторить ситуацию с Приднестровьем в Донбассе.

Такое мнение высказал народный депутат Украины VIII созыва Андрей Тетерев в интервью Апостроф TV.

"Опасность в том, что план Козака в свое время по Приднестровью заключался в следующем: Приднестровье является незаживающей раной, гангреной, по которой Российская Федерация влияла на состояние дел в Молдове. Именно такое положение дел будут внедрять Донбассом", - сказал Тетерев.

По его словам, Кремль заинтересован в местных выборах на Донбассе ради продвижения собственных интересов.

"Россия хочет "впихнуть" Донбасс назад на российских условиях с легализацией всей той бандитской структуры, которую Россия выстраивала в течение шести лет, уже формализованной - в роли народных избранников: сначала местных выборов, затем парламентских. А потом главным условием Российской Федерации будет признание на этих территориях так называемых незаконных Л/ДНР", - отметил народный депутат.





Напомним, заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак стал новым куратором террористов на Донбассе.

Подробнее о том, к каким возможным сценариям развития событий на Донбассе могут привести недавние кадровые перестановки в Москве и Киеве, читайте в материале "Апострофа": Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится.