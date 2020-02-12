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Спикером нового главы ОПУ стала известная пиарщица: фото

среда, 12 февраля 2020, 09:59
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Бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Даша Заривна получила должность пресс-секретаря нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

О новой должности она написала в Twitter.

Позже Заривна пообещала дать официальный комментарий по поводу своего назначения. О ней известно, что ее коммуникационное агентство Vector PR занимается пиар и контент-маркетингом для среднего и крупного бизнеса.

Интересно, что у Заривной есть фотографии в социальных сетях от 7 ноября 2019 года, на которых она запечатлена с Ермаком. Тогда она написала, что находится в районе Петровского Донецкой области, где происходило разведение сил.

Напомним, что 11 февраля Владимир Зеленский ууволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

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