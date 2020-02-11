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Устраивал скандалы и искал "помощи": всплыли громкие детали отставки Богдана

вторник, 11 февраля 2020, 22:36
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Бывший глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан, несмотря на дружеские отношения с Владимиром Зеленским, регулярно устраивал скандалы.

Об этом рассказали источники "Апострофа".

По их данным, доставалось и его подчиненным, и практически всем людям, входящим в ближайшее окружение президента.

Так, неоднократно сообщалось о непростых отношениях Богдана с главой Службы безопасности Иваном Бакановым и Андреем Ермаком.

По словам главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, Ермак и Богдан изначально были самыми близкими фигурами, имеющими доступ к президенту Зеленскому, но их кардинально отличала манера поведения.

"Оба на начальном этапе демонстрировали результат, но у Ермака не было амбиций, в отличие от Богдана. В дальнейшем противостояние между политиками за право быть первым возле президента привело к сегодняшней ситуации. Есть информация, что в последнее время Богдан конфликтовал с "кварталовцами" в команде президента. Зеленский не любит конфликтов, потому было принято такое решение", - отметил он.

Фесенко добавил, что в пользу Ермака было и то, что он командный игрок, неконфликтный. Он эффективно справился с задачей переговоров в "нормандском формате", обменом пленными и газовым контрактом. Тем не менее, Богдан до последнего пытался удержаться в своем кресле.

"Он прекрасно видел, что его "оттирают" от Зеленского. Это выражалось в том, что, начиная с новогодних праздников он отсутствовал на важных закрытых совещаниях. Богдан даже пытался заручиться поддержкой двух своих заместителей - Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Но это не помогло. Тем более, что у Тимошенко самого сейчас большие неприятности, и он вполне может быть уволен в ближайшее время. Сейчас ему подыскивают замену, но с кадрами у Зеленского - проблемы", - добавил источник.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку".

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