Выборы на Донбассе и в Крыму: Зеленский выступил с неожиданным заявлением

Местные выборы в Украине осенью пройдут и на Донбассе, и в Крыму. Об этом 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы государства, сейчас целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - отметил он.

При этом он отметил, что власти Украины будут договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с террористами.

Зеленский также предложил идею секторального разведения сил на Донбассе. В контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения, отметил президент.

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования", - отметил Зеленский.

Напомним, что на Мюнхенской конференции безопасности, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский, первое заявление было посвящено Донбассу.