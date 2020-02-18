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Это позор! Нардепа поймали за странным занятием в Раде, сеть взорвалась: видео

вторник, 18 февраля 2020, 14:23
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Народного депутата Михаила Папиева заметили в зале Верховной Рады за раскладыванием карточек других нардепов.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

На записи можно увидеть, как Папиев с крупной пачкой карточек ходит между рядами и вставляет их в регистрирующие аппараты. Таким образом имитируется присутствие народных депутатов в зале Верховной Рады.

"Все как всегда", – подписал видео автор поста.

В комментариях пользователи также возмущаются происходящим.

"Давно не было… Стыд и позор", "Нда, стабильность", "Ну, что тут писать. Все по старому", – пишут комментаторы.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата Сергея Рудика заметили на заседании Верховной Рады с часами, за полную стоимость которых можно купить автомобиль.

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