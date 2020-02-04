Нардеп засветил в Раде часы Rolex по цене авто: эксклюзивное фото

Народный депутат Сергей Рудик пришел на заседание в Верховную Раду с часами, за полную стоимость которых можно купить автомобиль.

Его заснял на фото корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Часы Rolex _Archive Cellini Danaos XL относится к классу "люкс". Размер корпуса - 38 миллиметров, выполненный в желтом золоте. Часы с ручным заводом. Ремешок сделан из кожи аллигатора со вставками из золота. Часы водонепроницаемы.

Напомним, что Сергей Рудик - самовыдвиженец по избирательному округу № 198 Черкасской области. Председатель подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Карьеру начинал с должности воспитателя Выжницкой школы-интерната Черновицкой области. Рудик - майор запаса. Вместе с женой Марианной воспитывает 3 детей: сыновей Максима 1999 г.р., Ивана 2006 г.р. и дочь Евгению 2012 г.р.

Как писал "Апостроф" ранее, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива переписывался с российским одиозным политиком Владимиром Жириновским.